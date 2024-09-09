قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية

أدانت دولة قطر الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على المدنيين والبنية التحتية في الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات المستمرة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.

وجاءت الإدانة على لسان وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر خلال اجتماعها مع وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين.

ووفق بيان للخارجية القطرية، جرى خلال الاجتماع مناقشة التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أدانت الخاطر ما وصفته بـ"الإمعان في سياسة تهويد المسجد الأقصى وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف".

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و700، واعتقال أكثر من 10 آلاف و400، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

فيما أسفرت حرب إسرائيل المستمرة على غزة عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.