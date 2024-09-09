قصف على خاركيف وغارات روسية ليلية على سومي

أفاد مراسل الجزيرة بتعرض ضواحي مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا لقصف صاروخي روسي.

كما أعلن حاكم المقاطعة أن شخصا على الأقل قُتل وأصيب 5 آخرون في موقع الاستهداف في بلدة "ديرغاتشي"، شمال المدينة، وأكد وجود قنابل عنقودية في المنطقة المستهدفة.

وفي مدينة "سومي" شمال شرقي أوكرانيا، قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية إن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون في غارات جوية روسية وقعت ليلا على المدينة.

واستهدفت الغارات الليلية عدة مبان، مما أدى إلى حرائق ودمار واسع في المدينة الواقعة بالقرب من خط المواجهة شرقا.

وتعتبر هذه المدينة المكان الذي أطلَقت منه كييف توغلها الأخير عبر الحدود إلى منطقة "كورسك" في روسيا.

أعلنت هيئة الإغاثة والطوارئ الأوكرانية، انتشال جثتين من تحت الأنقاض في فندق أصيب بصاروخ روسي بمنطقة ميكولاييفكا، شرقي سلافيانسك، بمقاطعة دونيتسك.

وأظهرت صور بثتها الهيئة، دمارا كبيرا لحق بالمبنى المؤلف من 4 طوابق، وتشير المصادر الأوكرانية إلى ارتفاع وتيرة استهداف الفنادق في مناطق مختلفة في أوكرانيا، منذ منتصف أغسطس الماضي.

من جهة أخرى أعلنت هيئة الإغاثة والطوارئ الأوكرانية، انتشال جثتين من تحت الأنقاض في فندق أصيب بصاروخ روسي بمنطقة ميكولاييفكا، شرقي سلافيانسك، بمقاطعة دونيتسك.

وقد كثفت موسكو هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على المدن الأوكرانية خلال الأسابيع الأخيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء البلاد.