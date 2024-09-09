غزة بلا تعليم للعام الدراسي الثاني على التوالي

بينما تبددت أحلام آلاف الطلاب في قطاع غزة بالعودة إلى مقاعد الدراسة، انطلق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية والقدس.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن أكثر من 630 ألف طالب وطالبة حرموا من التعليم في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والدراسة لا تزال معطلة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 10 آلاف طالب استشهدوا وأصيب 15 ألفا بجراح جراء حرب الإبادة الإسرائيلية.

كما حرم 39 ألف طالب من التقدم لامتحان الثانوية العامة مع انتهاء العام الدراسي الماضي، وحرم 58 ألف طفل من فرحة الالتحاق بالصف الأول مع بداية العام الجديد.

واستشهد خلال الحرب أكثر من 400 معلم ومعلمة، وأفادت الوزارة بأن 90% من مدارس وجامعات قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة.