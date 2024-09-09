غارات واشتباكات في الخرطوم وسنار تحت القصف لليوم الثاني

قال مراسل الجزيرة إن الجيش السوداني استهدف بالمسيرات والطيران مواقع قوات الدعم السريع بمناطق في العاصمة الخرطوم، وتزامن ذلك مع تواصل استهداف قوات الدعم لمدينة سنار جنوب شرقي البلاد لليوم الثاني على التوالي.

ورصد مراسل الجزيرة تصاعد أعمدة الدخان بحيي شمبات والحلفايا في الخرطوم بحري.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية مع أصوات أسلحة متوسطة وخفيفة بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات التابع للجيش السوداني، جنوبي مدينة الخرطوم.

وذكرت المصادر أن طيران الجيش شن غارة على مواقع قوات الدعم السريع بحي بُري شرقي الخرطوم.

وبالتزامن، قالت المصادر إن قوات الدعم السريع أطلقت النار بكثافة من أسلحة المضادات الأرضية للتصدي لطائرات الجيش التي شوهدت تحلّق نهار اليوم فوق عدد من المواقع شرقي مدينة الخرطوم.

قصف بسنار

وفي سنار، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود عيان أن المدينة تعرضت اليوم الاثنين لقصف مدفعي من قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي.

ودان "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية مؤيدة للديمقراطية، ليلة الاثنين "بأشد العبارات التصعيد الخطير للأعمال العسكرية واستهداف المدنيين في سنّار"، وأضافت المنظمة أن قوات الدعم السريع "استهدفت سوق المدينة الرئيسي (..) بقصف مدفعي أدى إلى وفاة 31 مدنيا وإصابة 100 آخرين".

ومنذ أواخر يونيو/حزيران الماضي، تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أنحاء ولاية سنّار بما فيها عاصمتها سنجة. وتحاول السيطرة على سنّار، المدينة الوحيدة الخارجة عن سيطرتها في هذه الولاية.

وأدت المعارك في الولاية إلى نزوح نحو 726 ألف شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة التي تفيد بأن سنّار كانت تستقبل أساسا أكثر من نصف مليون نازح بسبب الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.

وفي غضون ذلك، قتل شخص وأصيب 17 في مدينة الأُبيّض عاصمة ولاية شمال كردفان جراء القصف المدفعي العشوائي من قبل قوات الدعم السريع، بحسب ما قال محامو الطوارئ في بيان.

وأسفرت الحرب في السودان عن عشرات آلاف القتلى، وسط تقديرات بأن الحصيلة الفعلية قد تصل الى 150 ألف قتيل.

ونزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو لجؤوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من 3 أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.