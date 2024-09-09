أنباء عن إصابة جنود إسرائيليين دهسا على الحدود مع مصر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الليلة بإصابة جنود إسرائيليين دهسا خلال إحباط ما وصفتها بعملية تهريب على الحدود مع مصر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش أحبط محاولة تهريب مخدرات وحدث إطلاق نار وجرت محاولة دهس جنود على الحدود المصرية.

ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عند الحدود المصرية مركبة مسرعة باتجاه قوة تابعة له، مضيفا أنه تمت مطاردة المشتبه بهم وتمشيط المنطقة.

ومطلع العام الجاري، أصيب جندي إسرائيلي في اشتباك مع مسلحين في المنطقة الحدودية مع مصر قرب العوجة.

وفي الفترة نفسها، أعلن الجيش المصري إحباط محاولتين لتهريب مخدرات وقتل مهربين على الحدود المصرية مع إسرائيل.

ومنتصف العام 2023، قتل 3 جنود إسرائيليين برصاص شرطي مصري عند معبر العوجة الحدودي.