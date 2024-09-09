سموتريتش: سننهي الحرب عندما نسحق حماس وحزب الله

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش إنه لا يوجد اتفاق على الطاولة لإعادة المحتجزين في قطاع غزة، مشددا على أن الحرب ستنتهي "عندما نسحق حماس وحزب الله"، وفق قوله.

وأشار سموتريتش إلى أنهم يبذلون قصارى جهودهم لإعادة المحتجزين، غير أن ذلك لن يؤدي بهم إلى انتحار جماعي، حسب تعبيره.

وذكر وزير المالية الإسرائيلي أن الحرب الحالية هي نتاج 30 عاما اختارت فيها إسرائيل عدم العمل بشكل فعال "ضد الإرهاب" بغزة، وفق قوله.

وأضاف أنه "لا تقدم نحو تدمير حماس مدنيا لأن الجيش يرفض تحمل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية لغزة".

كما قال إن هناك خططا منظمة اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل لتطبيق السيطرة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح سموتريتش أن المستوى السياسي يريد تحمل مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة لكن الجيش يرفض ذلك، مشددا على أن سيطرة إسرائيل على المساعدات الإنسانية هي مفتاح النجاح المدني بغزة، لولا معارضة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وفق تصريحه.

وكان ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي اتهموا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالسعي لإشعال "حرب يأجوج ومأجوج" بالمنطقة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس الأحد عن الضباط قولهم إن بن غفير وسموتريتش هما "السبب المباشر" لانتشار ما سموه "الإرهاب الفلسطيني" في أنحاء الضفة الغربية.