نابلس تشيّع المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور

شيّع أهالي نابلس في الضفة الغربية جثمان المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور إزغي إيغي التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب خروج الجثمان من مستشفى رفيديا الحكومي بعد ظهر اليوم الاثنين، ونظمت قوات الأمن الفلسطينية موكبا رسميا لتشييع المتضامنة بحضور محافظ نابلس غسان دغلس وممثلين للمجتمع المدني.

ومن المنتظر أن ينقل الجثمان بعد ذلك إلى تركيا، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في أنقرة.

وقال متحدث باسم الخارجية التركية إنه بناء على طلب عائلة عائشة نور، تعمل تركيا على نقل الجثمان إلى البلاد في أسرع وقت.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي الناشطة عائشة نور أثناء مشاركتها في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم الجمعة.

وأعلن الطب الشرعي الفلسطيني أنها قتلت برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها خلال احتجاج سلمي، فيما دعت عائلتها الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى "الأمر بإجراء تحقيق مستقل في القتل غير القانوني لمواطن أميركي وضمان المساءلة الكاملة للأطراف المتورطة"، بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الأمر.