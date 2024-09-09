الأردن يغلق جسر الملك حسين ويؤكد أن حادثة إطلاق النار فردية

أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية اليوم الاثنين "إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين والشحن لهذا اليوم وحتى إشعار آخر" في وقت تتابع فيه الحكومة التحقيقات في حادثة إطلاق مواطن النار في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية.

وفي بيان لها اليوم قالت الداخلية الأردنية "إن الجهات المعنية تتابع وضع سائقين أردنيين لا يزالان يخضعان للتحقيق في إسرائيل، على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين".

وأكدت الوزارة في وقت سابق أنه تم الإفراج عن جميع السائقين الذين تم التحقيق معهم، مشيرة إلى أن التحقيقات "ما زالت جارية لكشف جميع تفاصيل القضية وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادثة كانت عملا فردياً".

وحسب بيان الداخلية "عاد نحو 106 شاحنات إلى المملكة بعد الإفراج عن سائقيها، وذلك بعد احتجازهم لفترة قصيرة بسبب حادثة إطلاق النار وما تبعها من إغلاق للمعابر".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم أن الجهات المعنية تتابع التحقيقات بالحادثة، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "إن التحقيقات الأولية أكدت أن الحادث الذي قتل فيه مطلق النار أيضاً عمل فردي".

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم بجروح خطيرة إثر إطلاق نار على الجسر. وفور الحادثة، أعلنت إسرائيل إغلاق المعابر الحدودية مع الأردن، وهي إسحاق رابين (وادي عربة) البري بالقرب من إيلات، واللنبي (جسر الملك حسين) ونهر الأردن (جسر الشيخ حسين) بالقرب من بيت شان.

وعلى خلفية الحادث، أعلنت عمّان مساء أمس إعادة فتح معبر جسر الملك حسين أمام حركة السفر، مع إغلاقه أمام حركة الشحن.