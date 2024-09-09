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غزة.. دراسة بين الركام وتحت قصف الطائرات

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9/9/2024

في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وعلى أنقاض منزلها المدمر في الحرب الإسرائيلية على القطاع، أقامت المعلمة الفلسطينية إسراء أبو مصطفى خيمة تعليمية للأطفال، تحدّت بها الظروف القاسية التي خلفتها الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

KHAN YUNIS, GAZA - SEPTEMBER 03: Teacher Alaa Abu Mustafa gives lessons at a tent school built over her house which was destroyed after Israeli attacks in Khan Yunis, Gaza on September 03, 2024. Despite the limited and difficult conditions, teacher Alaa strives to ensure that primary school students are not deprived of education. (Photo by Hani Alshaer/Anadolu via Getty Images)
المعلمة إسراء أبو مصطفى تعطي دروسًا في خيمة أقيمت فوق منزلها المدمر بخان يونس (الأناضول)

لم يكن أمام إسراء خيار سوى استئناف التعليم لأطفال أبعدوا عن الدراسة بسبب الحرب، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، فلا يوجد في غزة أماكن مناسبة للدراسة ولا مواد أساسية للتعليم.

KHAN YUNIS, GAZA - SEPTEMBER 03: Students take part in lessons at their tent school, in which their teacher Alaa Abu Mustafa, whose house was destroyed in the Israeli army's attacks, gives them education in Khan Yunis, Gaza on September 03, 2024. The tent school was built on the rubble of the destroyed house of the teacher. Despite the limited and difficult conditions, teacher Alaa strives to ensure that primary school students are not deprived of education. (Photo by Hani Alshaer/Anadolu via Getty Images)
خيمة إسراء المتواضعة للتعليم (الأناضول)

تحدت المعلمة الفلسطينية الضغوط النفسية التي يواجها الأطفال جراء الحرب، وذلك بتنظيم نشاطات ترفيهية ودروس تعليمية للمنهج الفلسطيني، لضمان استمرار التعليم وتحقيق التوازن بين المتعة والتعلم.

KHAN YUNIS, GAZA - SEPTEMBER 03: Students line up to enter their tent school, in which their teacher Alaa Abu Mustafa, whose house was destroyed in the Israeli army's attacks, gives them education in Khan Yunis, Gaza on September 03, 2024. The tent school was built on the rubble of the destroyed house of the teacher. Despite the limited and difficult conditions, teacher Alaa strives to ensure that primary school students are not deprived of education. (Photo by Hani Alshaer/Anadolu via Getty Images)
صفوف بين الركام (الأناضول)

داخل هذه الخيمة التي تفتقر إلى الأدوات التعليمية الأساسية يجتمع الأطفال ليكرروا بصوت عالٍ حروف اللغة العربية، متجاوزين أصوات الطائرات والغارات الإسرائيلية التي تملأ المكان.

خيمة المدرسة في غزة
خيمة إسراء للتعليم (الأناضول)

وفي هذه الخيمة المتواضعة بعثت المعلمة الأمل في نفوس أهالي الأطفال بإمكان استئناف دراستهم وتحصيل ما أمكن من العلم بأقل الإمكانات المتاحة لديهم.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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