تورك يدعو دول العالم لمواجهة إسرائيل بشأن احتلالها وتجاهلها "الصارخ" للقانون

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دول العالم إلى التحرك بشأن "التجاهل الصارخ" من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال فولكر تورك في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال افتتاح الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، إن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية.

وأضاف "يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) وأوامر محكمة العدل الدولية، لا في هذا الموقف ولا في أي موقف آخر".

وأشار تورك في كلمته إلى رأي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانوني وقالت إن هذا الوضع يجب "معالجته على نحو شامل". ورفضت إسرائيل رأي المحكمة.