"أنتم تشوهوننا".. كوريا الشمالية تندد بتقرير أممي حول حقوق الإنسان

نددت كوريا الشمالية اليوم الاثنين بتقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان فيها، ووصفته بأنه "وثيقة تزيف وتشوه" وضع حقوق الإنسان في بيونغ يانغ.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أوصى في تقرير للأمم المتحدة، حول تحديث وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بأن تحقق كوريا الشمالية وتلاحق قانونيا وتحاسب المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ومن المقرر تقديم التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال كيم سون جيونغ، نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، إن من وصفها بـ"القوى المعادية" زيفت التقرير في محاولة لتشويه سمعة كوريا الشمالية والإساءة إلى صورتها، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضاف "أدين بشدة تحرك القوى المعادية لتشويه كرامة بلادنا ونظامها باسم الأمم المتحدة كاستفزاز سياسي وعمل من أعمال انتهاك السيادة التي لا يمكننا التسامح معها".

وقال كيم إن الأمم المتحدة ينبغي أن تركز أولا على انتهاكات حقوق الإنسان في واشنطن قبل أن تدين مشاكل حقوق الإنسان في الشمال التي لا وجود لها، زاعما أن الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وغيرها من الأفعال غير الإنسانية قد وقعت في الولايات المتحدة.

ولطالما أعربت كوريا الشمالية عن استيائها من الانتقادات الخارجية لانتهاكات حقوق الإنسان فيها، واصفة إياها بمحاولة تقودها الولايات المتحدة للإطاحة بنظامها.