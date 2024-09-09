أردوغان يتعهد بمحاسبة إسرائيل على مقتل عائشة نور

تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الاثنين- باتخاذ بلاده جميع الخطوات القانونية لمحاسبة إسرائيل على قتل الناشطة عائشة نور أزغي إيغي، في حين قالت واشنطن إنها تتوقع من إسرائيل تحقيقا شاملا وشفافا في مقتل الناشطة الأميركية من أصل تركي.

وأكد أردوغان، في خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن بلاده ستواصل ملاحقة إسرائيل على أعلى المستويات وعبر محكمة العدل الدولية أيضا.

وشدد الرئيس التركي على أنه "بات من المُلحّ عقد اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى القادة وإظهار موقف حازم للعالم الإسلامي" حيال التطورات على الساحة الفلسطينية.

وأضاف أردوغان أن "واجب منظمة التعاون الإسلامي الدفاع عن قضية القدس ولا يعقل أن تظل غير مبالية بهذه الاعتداءات"، مؤكدا وقوف الشعب التركي بجانب أشقائه الفلسطينيين، "بصفتنا شعبا سطّر ملحمة مقاومة خلال حرب الاستقلال ضد القوى الإمبريالية آنذاك"، وفق تعبيره.

واشنطن: لن نستبق التحقيقات

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إنها لا تمتلك أي معلومات إضافية عن ملابسات مقتل الناشطة عائشة نور وإنها طلبت من إسرائيل التحقيق وتتوقع أن يكون شاملا وشفافا، مؤكدة أن مقتل الناشطة الأميركية "مزعج ومقلق لنا لكننا لا نريد أن نستبق مسار التحقيقات".

ويأتي ذلك بعد أن شيّع أهالي نابلس في الضفة الغربية جثمان المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور أزغي إيغي التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

وأقيمت صلاة الجنازة عقب خروج الجثمان من مستشفى رفيديا الحكومي بعد ظهر اليوم الاثنين، ونظمت قوات الأمن الفلسطينية موكبا رسميا لتشييع المتضامنة بحضور محافظ نابلس غسان دغلس وممثلين للمجتمع المدني، ومن المنتظر أن ينقل جثمان الفقيدة بعد ذلك إلى تركيا، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في أنقرة.

وكان الطب الشرعي الفلسطيني أكد أول أمس أن الناشطة قتلت برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها خلال احتجاج سلمي، بينما دعت عائلتها الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى "إجراء تحقيق مستقل في القتل غير القانوني لمواطن أميركي وضمان المساءلة الكاملة للأطراف المتورطة" بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الأمر.