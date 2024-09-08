20 قتيلا بقصف للدعم السريع على سنار وغارات للجيش بالخرطوم

قالت مصادر محلية للجزيرة إن أكثر من 20 مدنيا قتلوا، وجرح عشرات آخرون جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على عدة مناطق بمدينة سنار.

وحسب ذات المصادر فإن القذائف تساقطت عصر اليوم على السوق الرئيسي لمدينة سنار وحي الموظفين وحي البنيان.

وقال تجمع شباب سنار (تجمع للجان مقاومة) في بيان إن مدنيين سقطوا قتلى وجرحى عصر اليوم جراء استهداف قوات الدعم السريع للسوق الرئيسي لمدينة سنار بالمدفعية الثقيلة.

ومنذ أوائل يوليو/تموز الماضي بسطت قوات الدعم السريع سيطرتها على ولاية سنار، جنوب شرق السودان، بما فيها عاصمة الولاية سنجة، بينما لا تزال مدينة سنار -المدينة الثانية في الولاية- تحت سيطرة الجيش السوداني.

غارات على مواقع للدعم السريع

من ناحية أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن طيران الجيش السوداني شن -صباح اليوم الأحد- سلسلة غارات على عدد من مواقع قوات الدعم السريع بمدينتي الخرطوم وشرق النيل، في حين حاول الدعم السريع الهجوم على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن انفجارات قوية دوت ورافقتها أصوات أسلحة متوسطة فجر اليوم بالأحياء المتاخمة لسلاح المدرعات التابع للجيش السوداني جنوبي مدينة الخرطوم.

وأضافت أن طيران الجيش قصف تجمعات قوات الدعم السريع بمدينتي الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، والنهود أبرز مدن ولاية غرب كردفان.

من جانبه، أكد حاكم دارفور منّي أركو مناوي أن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على مدينة الفاشر من الاتجاه الشمالي والجنوبي الشرقي ليل أمس.

واتهم مناوي قوات الدعم السريع بالاستيلاء على ممتلكات المواطنين بسوق محلية دار السلام جنوب شرق مدينة الفاشر أمس السبت تحت تهديد السلاح وإطلاق النار.

وصباح أمس السبت، نزحت مئات الأسر السودانية من مدينة بحري شمال الخرطوم بعد تبادل القصف المدفعي العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأفاد شهود عيان في منطقة حطّاب بمدينة بحري شمال الخرطوم بأن قوات الدعم السريع تحاول منذ 3 أيام السيطرة على قاعدة عسكرية للجيش السوداني في المنطقة.

وقالوا إن قوات الدعم السريع هاجمت منازل المواطنين جنوب حطّاب وأسرت بعضهم وأطلقت النار على آخرين.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أسفرت عن آلاف القتلى وأكثر من 10 ملايين نازح داخل السودان وخارجه.