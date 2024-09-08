يديعوت: بن غفير وسموتريتش يشعلان "حرب يأجوج ومأجوج"

قال تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تصاعد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، تتمثل بخطط واستفزازات وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

ونقل التقرير عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي اتهامهم للوزيرين المتطرفين بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهما "يحاولان إشعال حرب يأجوج ومأجوج"، مشيرين أيضا إلى محاولاتهما تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، بما يعزز الصعوبات أمام جيش الاحتلال، ويدفع بعض كبار الضباط للتفكير بالاستقالة.

وتحدث المحلل العسكري للصحيفة رون بن يشاي عن دور حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في تحويل الضفة الغربية إلى ساحة حرب نشطة ضد قوات الاحتلال.

وفي حين تحدث بن يشاي عن ما وصفه بـ"نجاحات الجيش الإسرائيلي من خلال الهجوم على عدد من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية"، إلا أنه استدرك بالقول "لا تزال هذه النجاحات غير ضامنة أنه لن يكون هناك حريق كبير ربما لا يزال أمامنا، كما يقول مصدر أمني".

وأضاف أن جيش الاحتلال يحاول منع السكان في الضفة الغربية من الانضمام إلى المواجهة، الأمر الذي من شأنه أن يحول الموجة الحالية إلى انتفاضة كاملة، وذلك عبر السماح للسكان بأكبر قدر ممكن من حرية الحركة وكسب الرزق، على حد زعمه.

ونقل عن مصادر بالجيش الإسرائيلي القول إن معظم الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية أصبحوا الآن عاطلين عن العمل لأنهم لا يستطيعون العمل في إسرائيل، زاعمين أن هذا أحد الأمور التي تؤدي إلى زيادة انخراطهم في المقاومة، وبما يدفع للتخوف من الهجمات الجماعية من قبل الفلسطينيين على المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بهم.

ونقل المحلل العسكري عن القيادة المركزية لقوات الاحتلال في الضفة، بقيادة اللواء آفي بلوت وقائد لواء يهودا والسامرة (الضفة) ياكي دولف، قولهم "نبذل قصارى الجهد من خلال النشاط الهجومي والمعلومات الاستخباراتية الممتازة لمواجهة الهجمات الفلسطينية، ولكن حتى يتم إغلاق الحدود الأردنية بشكل صحيح. وطالما استمرت العناصر المتطرفة بين المستوطنين في الهجوم وأعمال الشغب في المجتمعات الفلسطينية، فإن المنطقة لن تهدأ".

التخوف من انتفاضة ثالثة

وأكد بن يشاي أن كبار الضباط الإسرائيليين يقولون إن المستوى السياسي في الواقع، وخاصة بن غفير وسموتريتش، هو السبب المباشر لاشتعال الأوضاع في الضفة، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يمتنع عن تنفيذ الاعتقالات التي يطلبها الشاباك في جميع أنحاء يهودا والسامرة، لمجرد أنه لا يملك ما يكفي من المعتقلات التي كان من المفترض أن يوفرها وزير الأمن القومي ووزارته".

وذكر المحلل العسكري أن الشرطة الإسرائيلية لا تؤدي دورها للجم المستوطنين بما يؤدي لتدخل الجيش الإسرائيلي والعمل كشرطة مدنية. ونقل عن ضابط كبير قوله "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. نحن على وشك انفجار كبير. المشكلة هي أنه إذا اندلعت انتفاضة كبرى في يهودا والسامرة، سيضطر الجيش الإسرائيلي إلى استثمار الكثير من القوات التي لا يملكها هناك".

وأضاف أن "سلوك بن غفير باقتحاماته للحرم القدسي وتشجيعه لصلاة اليهود هناك يسبب غضبا كبيرا من المرجح أن يشعل النار ليس فقط في ساحة الضفة الغربية، ولكن في العالم العربي بأسره".

وأشار بن يشاي إلى نقاش أمني عقده نتنياهو الخميس الماضي -بمشاركة فريق التفاوض وكبار مسؤولي الدفاع- توصل إلى أنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي القيام بتعبئة احتياطية كاملة من أجل أن يكون قادرا على القتال في وقت واحد بكثافة عالية في جميع الجبهات.

ووجّه كبار الضباط الإسرائيليين الاتهامات للقيادة الإسرائيلية، وقالوا "إنها تحاول إشعال حرب يأجوج ومأجوج، وخاصة سموتريتش وبن غفير، حيث يعتقدون أنهم من خلال تصعيدهم ضد الفلسطينيين، سيتسببون بترحيلهم من يهودا والسامرة وقطاع غزة، ومن ثم سيكون من الممكن تحقيق رؤية إسرائيل الكبرى تحت السيطرة اليهودية الحصرية"، ووصفوا هذا التفكير بأنه "وصفة لكارثة".

إحباط في الجيش

وتطرق المحلل العسكري إلى الإحباط السائد في القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي، والذي قال إنه "يتلخص في تصريح سمعته هذا الأسبوع: لدينا نجاحات جيدة في قطاع غزة ويهودا والسامرة وحتى في نشاطنا الجوي في الشمال، لكن هذه النجاحات على المستوى النظامي لا تترجم من قبل المستوى السياسي إلى إنجازات إستراتيجية، لأنه ببساطة لا يتم اتخاذ القرارات اللازمة".

وأوضح أنه "لا يوجد قرار بشأن إدارة مدنية بديلة لإدارة حماس في غزة، ولا يوجد قرار بشأن متى وكيف نتعامل مع حزب الله في الشمال، وما زلنا لا نفكر حتى في كيفية التعامل مع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، جنبا إلى جنب مع الأميركيين".

وأضاف أن إحباط كبار الضباط من عدم اتخاذ قرارات في جميع مجالات المستوى السياسي يدفع العديد من كبار الضباط هذه الأيام إلى التفكير فيما إذا كان ينبغي "وضع المفاتيح على الطاولة والتنحي".

وختم بالقول "صحيح أن جزءا كبيرا من هؤلاء الضباط الكبار يشعرون بالحاجة إلى التقاعد أيضا بسبب دورهم في إخفاقات 7 أكتوبر (طوفان الأقصى)، ولكنهم يرون أن الانسحاب المفاجئ لبعضهم أو لكبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الأركان هرتسي هاليفي، سيؤدي أيضا إلى تخريب المجهود الحربي والخطط التي على وشك التنفيذ، وسيزيد من الانقسام والشقاق الداخلي بين الناس ويزيد من سوء وضعنا الأمني".

وأضاف أن كبار أعضاء هيئة الأركان على الأقل يعتزمون البقاء، ولكنهم يعتبرون أن "تحقيق النصر يرتبط باتخاذ القيادة السياسية قرارات تمكن الجيش من المبادرة والوصول إلى قرار إستراتيجي، على الأقل فيما يتعلق بقطاع غزة والساحة اللبنانية".