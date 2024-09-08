يديعوت أحرونوت: قيادة الجيش الإسرائيلي تتهم نتنياهو ووزراءه بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارات لمنع التصعيد بالضفة
8/9/2024-|آخر تحديث: 8/9/202409:53 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | يديعوت أحرونوت: قيادة الجيش الإسرائيلي تتهم نتنياهو ووزراءه بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارات لمنع التصعيد بالضفة
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التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة