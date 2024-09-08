عاجل | يديعوت أحرونوت: قيادة الجيش الإسرائيلي تتهم نتنياهو ووزراءه بالمراوغة وعدم اتخاذ قرارات لمنع التصعيد بالضفة

عاجل | يديعوت أحرونوت عن ضباط إسرائيليين كبار: الوضع بالضفة الغربية لا يمكن أن يستمر هكذا ونحن على حافة انفجار كبير

عاجل | يديعوت أحرونوت عن ضباط إسرائيليين: الجيش يمتنع عن تنفيذ اعتقالات طلبها الشاباك بالضفة لعدم وجود أماكن بالسجون

عاجل | يديعوت أحرونوت عن ضباط إسرائيليين: سلوك بن غفير بالحرم القدسي لا يؤدي لتأجيج الوضع بالضفة بل بالعالم العربي

عاجل | يديعوت أحرونوت عن ضباط كبار في الجيش: عدد كبير من ضباط الجيش يفكرون بالاستقالة بسبب سياسات التعامل مع الضفة

التفاصيل بعد قليل..