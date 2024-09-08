مجازر جديدة ومروحية تنقل جنودا إسرائيليين أصيبوا بغزة

نفذ جيش الاحتلال اليوم الأحد قصفا مكثفا على عدة مناطق في قطاع غزة مما أسفر عن شهداء بينهم قائد في الدفاع المدني، في حين أفادت أنباء بإصابة جنود إسرائيليين في المعارك.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية رافقها قصف مدفعي على مناطق عدة بينها جباليا ومدينة غزة (شمال) وخان يونس ورفح (جنوب)، وقالت مصادر طبية للجزيرة إن القصف أسفر عن استشهاد 15 فلسطينيا منذ فجر اليوم.

وفي أحدث التطورات، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 وإصابة آخرين بينهم رضيع جراء قصف استهدف منزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات رافقها قصف مدفعي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 5 أشخاص، بينهم أطفال، وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلا في منطقة العلمي في مخيم جباليا شمالي القطاع.

وقال الدفاع المدني في غزة إن نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال محمد عبد الحي مرسي استشهد في القصف، ليرتفع عدد شهداء طواقم الجهاز منذ بداية الحرب إلى 83 وأكثر من 200 مصاب.

وفي شمالي القطاع أيضا، أصيب فلسطينيون جراء إطلاق الطيران المروحي النار شمال بيت لاهيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الإندونيسي، بينما أصيب فلسطيني بجروح خطيرة على حاجز بيت حانون (إيريز) إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه.

وفي جنوبي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين بنيران قوات الاحتلال في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح.

وفي خان يونس القريبة، استشهدت امرأة وطفلتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة حي المنارة جنوب شرقي خان يونس، بينما شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على منازل غير مأهولة في الحي نفسه ودمرتها بشكل كلي وألحقت أيضا أضرارا مادية كبيرة في المنازل المجاورة لها.

👈صورة |

الدمار الذي لحق بالمنزل المستهدف والمنازل المجاورة في حي المنارة جنوب شرق خانيونس pic.twitter.com/jHqkec9Wre — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 8, 2024

3 مجازر

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 33 شهيدا و145 مصابا خلال الساعات 24 الماضية.

وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء الحرب ارتفعت إلى 40 ألفا و972 شهيدا و94 ألفا و761 مصابا.

وجددت وزارة الصحة بالقطاع التأكيد على أن أعدادا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت تقديرات سابقة رجحت وجود ما لا يقل عن 10 شهداء تحت أنقاض المباني المدمرة في غزة.

عاجل| ترجمة قدس: مروحية تصل مستشفى "هداسا" تحمل جنودا مصابين من قطاع غزة. pic.twitter.com/ws5fpuTqTd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 8, 2024

جنود مصابون

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مروحية للجيش الإسرائيلي هبطت اليوم في مستشفى "هداسا" في القدس المحتلة تنقل جنودا مصابين من قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور بينما تشهد بعض المحاور في قطاع غزة اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال، وخاصة في رفح وخان يونس بالجنوب، والأحياء الجنوبية لمدينة غزة، بالإضافة إلى محيط محور نتساريم وسط القطاع.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي اليوم إن قواته قضت على من وصفهم بمسلحين في رفح وعثرت على وسائل قتالية في مبان داهمتها، وفق زعمه.

وأضاف جيش الاحتلال أن طائراته أغارت على 25 هدفا لحركة حماس، مشيرا إلى أن قواته تواصل القتال في وسط قطاع غزة.