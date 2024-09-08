مئات الألمان يطالبون بوقف تسليح "نظام نتنياهو الفاشي"

تظاهر مئات الأشخاص -أمس السبت- في مدن أوروبية للمطالبة بوقف تسليح الحكومة الإسرائيلية وللتنديد بجرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين.

ففي العاصمة الألمانية برلين، شارك المئات في وقفة احتجاجية بالقرب من محطة مترو "بلاتز دير لوفتبروكه"، وساروا حاملين أعلام فلسطين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "الإبادة الجماعية لا تبرر إبادة أخرى"، و"ألمانيا توقفي عن تسليح نظام (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الفاشي".

ومن بين الهتافات التي رددها المشاركون أيضا: "أوقفوا القتل والحرب"، و"الحرية لفلسطين"، و"ارفعوا أيديكم عن فلسطين"، و"الصهيونية جريمة"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية".

في حين أوقفت الشرطة 5 أشخاص على الأقل، دون ذكر السبب.

كما شهدت مدينة جنيف السويسرية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، قرب مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين خلال الفعالية، معبرين عن استنكارهم للهجمات والجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

كذلك، طالبوا بوقف ما سموها الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وضمان وقف إطلاق نار فوري في غزة.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات ضد نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن والدول الداعمة لهما.

وفي ميلانو الإيطالية، تظاهر العشرات تضامنا مع فلسطين، وللمطالبة بإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة وقتل المدنيين.

وفي الدانمارك، شهدت مدينتا أرهوس وأودنسي وقفتين نصرة لغزة ودعما للضفة الغربية، وطالب المتظاهرون بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.