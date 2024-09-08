قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل وقرار بفتح مدارس الجليل الأعلى

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن حزب الله استهدف شمال إسرائيل بـ3 رشقات صاروخية تسببت بإصابة مبنى في كريات شمونة إصابة مباشرة، بينما قررت سلطات الاحتلال فتح المدارس بالبلدات غير المخلاة بالجليل الأعلى.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن حزب الله أطلق خلال الساعات الـ24 الماضية نحو مئة صاروخ باتجاه شمال إسرائيل.

وأفادت بأن قيادة الجبهة الداخلية قررت، بعد تقييم الأوضاع الأمنية، فتح المدارس بالبلدات غير المخلاة بالجليل الأعلى.

كما طالب المتحدث باسم بلدية كريات شمونة السكان -في بيان- بالبقاء قرب الملاجئ والأماكن المحصنة. وأفادت مراسلة الجزيرة بتفعيل صفارات الإنذار عدة مرات في المدينة ومحيطها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

ومن جانبه، قال حزب الله إنه قصف كريات شمونة ومستوطنة شامير بالصواريخ، وكذا قاعدتي ميشار وجبل نيريا، ردا على الاعتداء الإسرائيلي على الطواقم ‏الطبية في بلدة فرون.

استهداف مسعفين

أعلن حزب الله في وقت سابق عن مهاجمته مواقع إسرائيلية أخرى في الجليل وتلال كفرشوبا المحتلة، وقال إن مقاتليه تصدوا بصاروخ أرض جو لمسيّرة إسرائيلية في منطقة البقاع.‏

ومن جانب آخر، أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 مسعفين من الدفاع المدني وإصابة اثنين آخرين في استهداف إسرائيلي لبلدة فرون جنوبي البلاد.

وأوردت الوزارة في بيان أنه "حتى تاريخه وبسبب العدوان، استشهد 25 مسعفا من مختلف فرق الإسعاف العاملة في الميدان، وكذلك استشهد عاملان صحيان وأصيب 94 مسعفا وعاملا صحيا بجروح".

كما نددت بهذا "الاعتداء الإسرائيلي السافر" على جهاز رسمي تابع للدولة اللبنانية، وهو الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف فريقا للطوارئ في أقل من 12 ساعة.

خرق وعدوان

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي استهداف إسرائيل عناصر الدفاع المدني في بلدة فرون.

وقال ميقاتي في بيان إن الاستهداف يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الإنسانية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس غريبا على إسرائيل.

وكشف أنه دعا سفراء الدول الغربية وممثلي المنظمات الدولية لاجتماع طارئ الاثنين المقبل لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن مسيرة تابعة قصفت مجموعة من المسلحين في موقع عسكري تابع لحزب الله بمنطقة فرون جنوبي لبنان الليلة الماضية.

وقد بث جيش الاحتلال فيديو لما قال إنه استهداف مبان عسكرية لحزب الله في عيترون ومارون الراس ويارون جنوبي لبنان، فجر اليوم.