في تدفق جديد.. المغرب يحبط مساعي 45 ألف مهاجر للوصول إلى إسبانيا

أحبطت وزارة الداخلية المغربية محاولات أكثر من 45 ألف شخص للهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا منذ يناير/كانون الثاني وفككت 177 شبكة إجرامية لتهريب المهاجرين.

وأظهرت بيانات حكومية أن المغرب أحبط العام الماضي محاولات 75 ألفا و184 شخصا للوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا، بزيادة 6% عن العام الذي سبقه.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء في تقريرها أن البحرية المغربية أنقذت أيضا 10 آلاف و859 مهاجرا من البحر منذ بداية العام، بحسب بيانات وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها "لا تزال المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ".

وتعدّ الدولة الواقعة في شمال أفريقيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي، أو بالقفز فوق السياج المحيط بجيبي سبتة ومليلية المغربيتين اللتين تسيطر عليهما إسبانيا.

وعزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في التعامل مع الهجرة غير الشرعية منذ أن أنهيا خلافا دبلوماسيا منفصلا في عام 2022.

لكن في الشهر الماضي، أفادت الشرطة الإسبانية بأن مئات المهاجرين استغلوا الضباب الكثيف للوصول إلى سبتة سباحة.

وتدفع المراقبة المشددة للحدود الشمالية للمغرب عددا متزايدا من المهاجرين إلى تجربة الطريق الأطول والأكثر خطورة عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري.