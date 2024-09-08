روسيا تعلن تقدمها في دونيتسك وكييف تصف المعارك بالضارية

أعلنت موسكو، اليوم الأحد، تقدما جديدا لقواتها في دونيتسك بشرق أوكرانيا، في حين وصفت كييف المعارك حول مدينة إستراتيجية في المنطقة بالضارية.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة نوفوهروديفكا في مقاطعة دونيتسك.

وتبعد البلدة 12 كيلومترا عن مدينة بوكروفسك الإستراتيجية التي تهاجمها القوات الروسية منذ أسابيع، وتعد المدينة مركزا لوجستيا مهما للجيش الأوكراني.

وقبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022، كان عدد سكان بلدة نوفوهروديفكا 14 ألفا.

ونشر يوري بودولياكا، وهو مدون عسكري مشهور من مواليد أوكرانيا لكنه من المؤيدين لروسيا، خرائط تظهر القوات الروسية تهاجم مواقع بعد نوفوهروديفكا في محورين على الأقل على بُعد أقل من 7 كيلومترات من بوكروفسك.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اقتراب قواتها من بوكروفسك والسيطرة على عدة بلدات وقرى في مقاطعة دونيتسك التي يسيطر الجيش الروسي على أجزاء كبيرة منها.

وواصلت القوات الروسية التقدم في المنطقة على الرغم من توغل الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك بغرب روسيا في السادس من الشهر الماضي، في محاولة لتشتيت الهجمات الروسية في دونيتسك (شرق) وخاركيف (شمال شرق).

معارك ضارية

من جهتها، وصفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني الوضع في أنحاء بوكروفسك بالمتوتر، وقالت إن معارك ضارية اندلعت في محيط عدة بلدات منها نوفوهروديفكا.

وأضافت، في تقرير أصدرته مساء الأحد، أن القوات الروسية نفذت 23 هجوما على المواقع الأوكرانية، مشيرة إلى معارك تجري في 6 مواقع بهذا المحور.

كما تحدث الجيش الأوكراني في إفادته اليومية عن الوضع على الخطوط الأمامية عن وقوع 100 اشتباك في دونيتسك خلال 24 ساعة.

وفي تطورات ميدانية أخرى، قال الحاكم الأوكراني لدونيتسك إن 3 نساء قتلن الأحد في قصف روسيا.

كما قالت سلطات مقاطعة سومي (المقابلة لمقاطعة كورسك الروسية) عن مقتل شخصين جراء هجمات جوية روسية.

وكانت روسيا كثفت هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء البلاد.

وفي خاركيف، قال رئيس الإدارة المحلية إن القوات الروسية هاجمت بلدة ديرهاتشي بصواريخ مزودة بذخائر عنقودية مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وفي المقابل، قال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية إن هجومًا أوكرانيًّا بمسيّرة استهدف مستودع وقود مما تسبب في اشتعال النيران فيه.

وسيطرت القوات الروسية على نحو خُمس مساحة أوكرانيا منذ بداية الحرب، وتتقدم في شرقها في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على منطقة دونباس.

الأسلحة بعيدة المدى

في الأثناء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن روسيا استخدمت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 800 قنبلة موجهة، ونحو 300 طائرة مسيّرة، وأكثر من 60 صاروخا استهدفت مناطق أوكرانية متفرقة.

ونشر زيلينسكي في صفحته على تطبيق تليغرام فيديو لآثار الهجمات الروسية، ودعا لإيجاد حلول أقوى للدفاع عن أوكرانيا، خاصة ما يتعلق باستخدام الأسلحة بعيدة المدى.

وأكد الرئيس الأوكراني أنه ناقش مع شركاء بلاده في اجتماع رامشتاين بألمانيا السبيل الأمثل لوقف الهجمات الروسية من خلال شن ضربات على المطارات العسكرية الروسية والقواعد اللوجستية للجيش الروسي.

وفي حين تريد كييف من حلفائها السماح لها باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب العمق الروسي، حذرت موسكو من أنها سترد على ذلك بقسوة.