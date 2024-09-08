خبير عسكري: عملية الكرامة فشل أمني جديد لإسرائيل وتكرارها وارد

قال الخبير العسكري اللواء الركن محمد الصمادي، إن عملية الكرامة التي أدت لمقتل 3 رجال أمن إسرائيليين بمعبر اللنبي، تعكس فشلًا أمنيًا جديدا لقوات الاحتلال، متوقّعًا تكرارها خلال المرحلة المقبلة.

وقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية، في عملية هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتصاعد الاعتداءات في الضفة المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على منفذ العملية مما أدى إلى مقتله، في حين قالت وزارة الداخلية الأردنية إن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار على الجانب الآخر من المعبر.

وخلال تحليله للمشهد العسكري، رأى الصمادي أن العملية تشكل صفعة لحكومة اليمين المتطرف وسياستها في المنطقة، وهي نتاج إرهاب الاحتلال والمستوى السياسي لحكومته الذي يؤجج المشهد ويشجع على التصعيد الدائم.

وأضاف بأن ما تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة وجنوب لبنان، إضافة لجرائم عصابات المستعمرين والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، يمثل دافعًا واضحًا لهذه العمليات.

العد التنازلي

وشدد على أن إسرائيل زرعت بذور حقد وغضب وكراهية لدى جميع الشعوب العربية والإسلامية وهي الآن تجني ثمار ما زرعت، مع الأخذ بالاعتبار أن القضية الفلسطينية هي محور الصراع الذي تلتف حوله الشعوب العربية والإسلامية، حسب قوله.

وأضاف في هذا السياق "أستطيع أن أقول وبكل جرأة إن هذه بداية النهاية لإسرائيل وإن الأيام القادمة ستشهد العد التنازلي لنهاية هذا الكيان".

وتوقع الخبير العسكري تكرار مثل هذه العملية، مضيفًا أنّه على إسرائيل أن تدرك أنّها لن تنعم بالأمن ولن ترى الاستقرار في ظل استمرار أعمالها الإجرامية، وأن العمليات الاستشهادية ستكون في كل مكان وستتوسع.

وشهدت الشهور الماضية محاولات تسلل من الجانب الأردني نحو إسرائيل، ففي أبريل/نيسان الماضي أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مسلحًا جاء من الأراضي الأردنية وأطلق النار على دورية تابعة للجيش دون وقوع إصابات، ودون أن يجتاز السياج الحدودي.

وفي عام 2010، استُهدفت سيارة السفير الإسرائيلي وطاقمه الدبلوماسي في منطقة العدسية القريبة من جسر الملك حسين بعبوة ناسفة كانت بالقرب من السيارة الإسرائيلية عندما انفجرت.

وعام 1990، اقتحم المواطن الأردني سلطان العجلوني موقعا إسرائيليا، بعد أن اجتاز الحدود الأردنية، وأطلق النار مما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي.