حزب الله يقصف منصات للقبة الحديدية بالجولان وغارات على جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني عن عمليات جديدة، اليوم الأحد، استهدفت مواقع شمال إسرائيل، في حين رد جيش الاحتلال بقصف بلدات حدودية في جنوب لبنان.

وقال حزب الله إن مقاتليه هاجموا بالمسيّرات منصات القبة الحديدية وأماكن ضباط وجنود جيش الاحتلال في مربض الزاعورة في الجولان السوري المحتل وإنه أوقع قتلى وجرحى.

وأضاف حزب الله أن مقاتليه قصفوا بالمدفعية تجمعا لجنود إسرائيليين في مرتفع أبو دجاج قرب ثكنة زرعيت الإسرائيلية على الحدود اللبنانية وحققوا إصابات مباشرة.

كما أعلن الحزب قصف مستوطنتي كريات شمونة وشامير بصواريخ الكاتيوشا، وموقع رأس الناقورة البحري بالمسيّرات، ردا على استهداف الطواقم الطبية في بلدة فرون جنوب لبنان أمس السبت ما أدى لمقتل 3 مسعفين.

وقال الحزب إنه دمّر التجهيزات التجسسية في موقعي المالكية ورويسات العَلم بتلال كفرشوبا المحتلة.

غارات إسرائيلية

في الأثناء، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في غارة إسرائيلية على بلدة خربة سلم.

وقال مراسل الجزيرة إن طائرات إسرائيلية أغارت على مرتفعات جبل الريحان وعلى بلدات عيترون ومارون الراس ويارون، كما قصفت المدفعية محيط بلدات حدودية عدة في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن مسيّرة تابعة له قصفت مجموعة من المسلحين في موقع عسكري تابع لحزب الله في منطقة فرون جنوبي لبنان الليلة الماضية.

وبث الجيش تسجيلا قال إنه لاستهداف مبان عسكرية لحزب الله في عيترون ومارون الراس ويارون جنوبي لبنان فجر اليوم.

من جهته، قال موقع "والا" إن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت جسما جويا مشبوها في منطقة المالكية بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

كما قال موقع "يسرائيل هيوم" إن 5 صواريخ سقطت في منطقة مفتوحة ببلدة زرعيت بالجليل الغربي شمالي إسرائيل دون تسجيل إصابات.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا وهجمات حدودية أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.