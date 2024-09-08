أخبار|كينيا

حريق بمدرسة كينية أخرى بعد مقتل 17 تلميذا في حادث مماثل

Parents of pupils who died during a fatal fire react at the Hillside Endarasha Academy, in Kieni, Nyeri County, Kenya, September 6, 2024. REUTERS/Monicah Mwangi
ذوو طلاب يبكون أبناءهم ماتوا في حريق بأكاديمية هيلسايد إنداراشا وسط كينيا (رويترز)
8/9/2024

قال الصليب الأحمر الكيني والشرطة إن حريقا اندلع في مدرسة داخلية للبنات في بلدة وسط كينيا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مما أسفر عن إصابة 3 طالبات على الأقل وتدمير أبنية.

يأتي الحريق بعد مقتل 17 تلميذا على الأقل في حريق اندلع بمدرسة ابتدائية داخلية بمنطقة نيري في وسط كينيا أيضا في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وقال الصليب الأحمر الكيني في منشور على منصة إكس في وقت متأخر من مساء السبت "تم الإبلاغ عن واقعة حريق في مدرسة إيسولو الثانوية للبنات بمقاطعة إيسولو". وفي وقت مبكر من صباح اليوم، أفاد باحتواء الحريق وتم تسجيل 3 إصابات طفيفة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكينية ريسيلا أونيانجو في وقت متأخر من مساء السبت إن حريقا اندلع في المدرسة تم احتواؤه. ولم تذكر سبب الحريق.

وأفاد شاهد من رويترز برؤية فرق الشرطة والإطفاء والإنقاذ بعد لحظات من إخماد الحريق وهي تستخدم مصابيح يدوية للبحث عن أي طالبات أو متعلقات يمكن إنقاذها في عنابر النوم المدمرة.

المصدر : رويترز

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