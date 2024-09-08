تعرف على المعبر الذي شهد قتل 3 أمنيين إسرائيليين (إنفوغراف)

يعد المعبر الحدودي الذي شهد مقتل 3 أفراد أمن إسرائيليين برصاص سائق أردني هو المعبر الوحيد لفلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن ومن ثم إلى دول العالم.

ويعرف المعبر لدى الأردنيين باسم جسر الملك حسين، كما يحمل اسم "الكرامة" لدى الفلسطينيين، واسم "اللنبي" لدى جانب الاحتلال الإسرائيلي.

بني جسر الملك حسين من قبل الدولة العثمانية عام 1885 ودمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي مرات عدة، لا سيما عامي 1946-1967.

ويقع المعبر على بعد 5 كلم شرق مدينة أريحا ونحو 60 كلم عن العاصمة الأردنية، ويستخدم لعبور الأشخاص ونقل البضائع من الضفة الغربية وإليها.

وتدير المعبر سلطة المطارات الإسرائيلية ولا يحقّ للإسرائيليين المرور عبره.

وفي عام 2010 سُجلت محاولة استهداف لسيارة السفير الإسرائيلي بالعدسية القريبة من المعبر، كما قتل جندي إسرائيلي عام 2014 قاضيًا أردنيًا من أصل فلسطيني بالرصاص عند الجسر.