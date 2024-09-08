وصفت وزارة الخارجية التركية، أمس السبت، وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه "لا يملك وزنا" حتى داخل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء ذلك في منشور عبر حساب الوزارة التركية بمنصة إكس، ردا على اتهامات وجهها كاتس ضد تركيا ورئيسها رجب أردوغان.

وقالت الوزارة التركية إن كاتس كتب منشورا مليئا بالافتراءات والأكاذيب ضد الرئيس أردوغان وتركيا.

وأضافت "الشخص المذكور لا يملك أي وزن حتى داخل حكومة نتنياهو التي دخلت التاريخ البشري باعتبارها وصمة عار من خلال ارتكاب إبادة جماعية".

وشددت الوزارة التركية على أن كاتس يحاول أن يتصدر المشهد ويحافظ على كرسيه في "شبكة الإبادة الجماعية" من خلال لفت انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.

وأكدت أن تركيا ستواصل الإفصاح عن الحقائق والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني المشروعة.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألفا بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل حربها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.