الفلاحي: عملية اللنبي تمثل خرقا أمنيا واستخباريا كبيرا للاحتلال

أكد الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم الفلاحي أن العملية التي نفذت قرب معبر اللنبي (جسر الملك حسين) بين الأردن والضفة الغربية، تشكل خرقا أمنيا واستخباراتيا كبيرا للاحتلال الإسرائيلي، وشدد على أهميتها من حيث التوقيت والمكان الجغرافي.

وكان 3 إسرائيليين قتلوا بإطلاق نار قرب معبر جسر الملك حسين، في عملية هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتصاعد الاعتداءات في الضفة المحتلة.

وقال العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري في غزة والضفة- إنه رغم كل الترتيبات الأمنية والاستنفار الذي قامت به إسرائيل طوال الفترة الماضية، استطاع المنفذ -وهو سائق شاحنة أردني- أن يقوم بالعملية، مشيرا إلى أن مثل هذه العمليات المنفردة يصعب السيطرة عليها لا من طرف الأردن ولا من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن التخطيط للعملية التي نفذت قرب جسر الملك حسين تم بشكل منفرد لا يمكن كشفه من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ذاته ما وقع مؤخرا عند حاجز أمني شرق معبر ترقوميا العسكري غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، وأسفر عن مقتل 3 من أفراد شرطة الاحتلال وقوات حرس الحدود الإسرائيلية.

وبنظر العقيد الفلاحي، فإن العملية لها دلالاتها من حيث التوقيت والمكان، فالجيش الإسرائيلي من حيث التوقيت يمر بمأزق كبير جدا، بدليل أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قدمت توصيات تدعو لوقف الحرب في قطاع غزة وإعادة بناء وهيكلة الجيش حتى يمكنه مواجهة التهديدات القادمة من مختلف الجبهات، الجبهة الشمالية مع لبنان، والضربة الإيرانية المرتقبة.

ومن حيث دلالة المكان، فقد كانت المنطقة التي نفذت فيها العملية هادئة نسبيا طوال الفترة الماضية، وبالتالي فإن الضربة هذه المرة جاءت من جبهة لم تتوقعها إسرائيل وجيشها، وذكر العقيد الفلاحي أن قطاعات شبه متكاملة تعمل في هذه المنطقة، ويتعلق الأمر بقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وتتألف من الفرقة 877 والفرقة 340 والفرقة 98 التي تقاتل في غزة.

ويتوقع العقيد الفلاحي حدوث عمليات أخرى ضد الاحتلال الإسرائيلي في الفترة المقبلة، وقال إن الأجهزة الأمنية في إسرائيل تتوقع من جهتها استمرار مثل هذه العمليات، في ظل استمرار حربهم على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبونها هناك.

ويذكر أن هيئة البث الإسرائيلية كانت قد أفادت -نقلا عن مسؤولين أمنيين- بأن منفذ عملية إطلاق النار في المعبر مواطن أردني يدعى ماهر الجازي، وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار عليه مما أدى إلى مقتله.