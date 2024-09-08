الحوثيون يعلنون إسقاط ثامن مسيّرة أميركية منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، السبت، إسقاط طائرة أميركية بدون طيار من نوع "إم كيو 9″ وذلك أثناء قيامها بـ"أعمال عدائية" في أجواء محافظة مأرب وسط البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري لـ"أنصار الله" يحيى سريع، قال فيه: "نجحت الدفاعات الجوية اليمنية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أميركية (مسيرة) من نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأضاف: "هذه الطائرة هي الـ8 من هذا النوع والتي تنجح القوات المسلحة اليمنية في إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

وأكد سريع، أن قواتهم مستمرة في تأدية واجباتها "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن".

وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستهدف "أنصار الله" بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.​​​​​​​