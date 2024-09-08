قالت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد إن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا داخليًا لمحاولة معرفة من يستغل وثائق يُزعم أنها سرية تابعة لحركة حماس، ويروج أنه تم الاستيلاء عليها في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن بعض تلك الوثائق مزور وبعضها الآخر ملفق ويتم تمريرها إلى وسائل إعلام دولية من أجل التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن صفقة الأسرى المحتملة.

وتابعت أن الوثائق الملفقة تسببت في قلق وغضب كبيرين داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية الداعمة لعقد صفقة تبادل، وأن من المتوقع أن تزيد من التوتر بينها وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعديه المتهمين بعرقلة المساعي الرامية للتوصل لاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وقالت يديعوت أحرونوت إن غضب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تزايد بعد أن نُشر مقالان عن تلك الوثائق في صحيفتي "جويش كرونيكل" البريطانية و"بيلد" الألمانية، مشيرة إلى أن المقالين تضمنا مزاعم بشأن الكشف عن وثائق داخلية وسرية للغاية لحماس.

وأوضحت الصحيفة أن فحص الوثيقة المنشورة في صحيفة "بيلد" الألمانية توصل إلى أنها لم تكن وثيقة لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار على الإطلاق بل محاضرة ألقاها قيادي من المستوى المتوسط في الحركة.

كما كشف فحص الوثيقة أن الجزء الرئيسي الذي يُفترض أن الصحيفة اقتبسته منها، والذي يفيد بأن حماس غير مهتمة بالصفقة، لم يُذكر فيها على الإطلاق.

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري إسرائيلي أن استغلال هذه الوثائق مسألة خطيرة للغاية، ووصف ما يجري بأنه حملة للتأثير على الجمهور الإسرائيلي، قائلا إن الجيش والأجهزة الأمنية عازمون على تحديد الشخص أو الحزب الذي يقف وراءها.

من جهتها، نشرت صحيفة جويش كرونيكل -اليوم- في تقرير لها عن الموضوع نفسه، مقتطفات من الوثائق المنسوبة لحماس، تتضمن مزاعم بأنها لا تحرص على نهاية سريعة للحرب، وأن كل ما يهمها إعادة بناء قوتها العسكرية والاستمرار في حكم قطاع غزة.

ولم تسفر المفاوضات عن اتفاق حتى الآن في ظل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي على فرض شروط إضافية، وفي مقدمتها إبقاء قواته في محور فيلادلفيا.