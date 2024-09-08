الأردن يكشف تفاصيل عن منفذ هجوم اللنبي ومصير جثمانه

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية أن سائقًا أردنيًا هو من أطلق النار في معبر اللنبي (جسر الملك حسين كما يسمى في الأردن ومعبر الكرامة كما يسمى في الجانب الفلسطيني)؛ مما أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين، ومنفذ العملية الذي تنسق عمّان لتسلم جثمانه.

وقالت الوزارة -في بيان- إن "التحقيقات الأولية في حادثة إطلاق النار في الجانب الآخر من جسر الملك حسين، أكدت أن مطلق النار هو مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان" جنوب عمّان.

وأكدت أن "الحادث هو عمل فردي وأن التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة"، مشيرة إلى أنه يجري "التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثة منفذ العملية ليصار إلى دفنها في الأردن".

وأوضح البيان أنه "أفرج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم (من قبل السلطات الإسرائيلية) بعد الحادث، وعادت أكثر من 100 شاحنة إلى الأردن بشكل متتابع نهار اليوم (الأحد)".

ولم توضح الوزارة إن كانت هذه الشاحنات أوصلت حمولاتها أم لا.

وختمت بيانها بأن الجهات المعنية تتابع أيضا مسألة إغلاق الجسر بعد الحادثة.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين متأثرين بإصابتهم بجروح خطيرة إثر إطلاق نار، في معبر اللنبي الرابط بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

ولم تتطرق الداخلية الأردنية إلى الدوافع خلف إطلاق النار، لكنه يأتي في وقت تشن فيه إسرائيل -بدعم أميركي واسع- حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

وبموازاة حربه على غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وهو ما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا وإصابة نحو 5700 واعتقال ما يزيد عن 10 آلاف، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.