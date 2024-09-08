اجتماع إسرائيلي يبحث الصفقة ومسؤول أميركي يتحدث عن عقبة رئيسية

بدأ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية اجتماعا مساء اليوم الأحد وسط تجدد الاحتجاجات المطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب، في حين نقلت صحيفة إسرائيلية عن مسؤول أميركي أنه سيكون من الصعب التوصل إلى حل وسط بشأن محور فيلادلفيا.

ويأتي اجتماع المجلس الوزاري لبحث ملف الصفقة وقضايا أخرى بينها التصعيد في الضفة الغربية المحتلة بينما خرجت مظاهرات جديدة مساء اليوم في تل أبيب ومدن أخرى.

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة قالت في وقت سابق اليوم إن 20 مدينة وبلدة إسرائيلية ستشهد مظاهرات جديدة للمطالبة بصفقة تبادل فورية.

ومساء أمس شهدت إسرائيل أكبر مظاهرات مناهضة لحكومة بنيامين نتنياهو منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقدرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المشاركين في المظاهرات بنحو 750 ألفا، بينهم نصف مليون في تل أبيب، وطالب المحتجون بسرعة إبرام صفقة تبادل، وانتقدوا موقف نتنياهو من الصفقة واتهموه بالتخلي عن الأسرى.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات من عائلات الأسرى ومن المعارضة بعرقلة المحادثات الرامية لإبرام اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لتجنيب حكومته السقوط.

المقترح الأميركي

في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصادر أن الرئيس الأميركي جو بايدن يريد مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق لكن مستشاريه يرون أن الاقتراح الجديد لن يؤدي إلى شيء.

وقال مسؤول أميركي للموقع إن واشنطن لن تقدم أي اقتراح في وقت قريب، مضيفا أن إدارة بايدن "في موقف صعب".

وتحدثت وسائل إعلام أميركية في الآونة الأخيرة عن مقترح جديد تجري صياغته في واشنطن لتقديمه لإسرائيل وحركة حماس ليكون بمثابة "الفرصة الأخيرة".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست أمس عن مصادر أن مسؤولين أميركيين أرجؤوا إلى أجل غير مسمى تقديم المقترح.

من جانبها، نقلت القناة 12 الإسرائيلية اليوم عن مصادر أن مسؤولا مطلعا أبلغ عائلات المحتجزين في غزة بعدم احتمال إبرام صفقة قريبا، وأن الخيار الوحيد لإتمام صفقة تبادل هو وقف الحرب.

كما نقلت عن المصادر نفسها أن المؤسسة الأمنية تدرك أن واشنطن لن تنجح في تقديم مقترح اتفاق قريبا لخلافات مع الوسطاء.

من جهته، جدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم معارضته صفقة تبادل تفضي لانسحاب الجيش الإسرائيلي من محوري فيلادلفيا ونتساريم والإفراج عمن سماهم مئات "الإرهابيين".

محور فيلادلفيا

في الأثناء، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول أميركي كبير قوله إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن انزعجت بشدة من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بقاء قواته في محور فيلادلفيا على الحدود الفلسطينية المصرية.

وأضاف المسؤول الأميركي أن فرص التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس كانت منخفضة بالفعل، لكن نتنياهو قلل منها بشكل أكبر بعد تصريحاته.

وتابع أنه سيكون من الصعب جدا التوصل إلى حل وسط بشأن محور فيلادلفيا بعد تصريحات نتنياهو.

وقال المسؤول الأميركي إن حماس تدرك أن الممر أصبح رمزا ولن تكون في عجلة من أمرها للتنازل عنه، وأشار إلى أن نتنياهو ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار ليسا حريصين على إبرام صفقة في الوقت الحالي.

واعتبر أن التوصل لتسوية بشأن عدد الأسرى ممكن لأن التفاصيل الدقيقة تبقى خلف الأبواب ولا يعلن عنها، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن مدير المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز أجرى محادثات مع إسرائيل وقطر ومصر لتعديل تفاصيل المقترح.

ولفت المسؤول الأميركي إلى أنه رغم أجواء التشاؤم فإن الإدارة الأميركية تواصل العمل على المقترح وجسر الخلافات.

وفي مقابل إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا، تتشبث حركة حماس بمطالبها وهي انسحاب قوات الاحتلال بالكامل، وإبرام صفقة تبادل حقيقية، وعودة النازحين، وإعمار القطاع.