إعلام إسرائيلي يكشف: 4973 عملية بالضفة منذ بدء حرب غزة

كشف موقع إخباري إسرائيلي حصيلة جديدة للقتلى والجرحى الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال موقع "والا" إنه منذ بداية الحرب وقعت 4 آلاف و973 عملية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين قُتل خلالها 38 إسرائيليا -بينهم 12 جنديا و3 شرطيين- كما أصيب 285 آخرون.

وكانت قوات الاحتلال بدأت قبل نحو أسبوعين عملية واسعة شمال الضفة بذريعة تفكيك خلايا للمقاومة، ومنذ ذلك الوقت يتصدى لها مقاومون بالعبوات الناسفة والرصاص وأوقعوا عددا من جنودها قتلى وجرحى.

وقبل أسبوع، قتل 3 ضباط إسرائيليين في عملية إطلاق نار عند معبر ترقوميا جنوب غرب الخليل جنوب الضفة، كما قتل وأصيب جنود آخرون في عمليات للمقاومة بمخيم جنين.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع جيش الاحتلال عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 692 فلسطينيا، وإصابة نحو 5700.