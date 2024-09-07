31 شهيدا في غزة والاحتلال يقصف مدرستين تؤويان نازحين

أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن 31 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت، 22 منهم في وسط وجنوبي القطاع.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ48 الأخيرة 4 مجازر، راح ضحيتها 61 شهيدا و162 جريحا، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب على غزة إلى 40 ألفا و939 شهيدا، و94 ألفا و616 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشهدت أحياء سكنية عدة في قطاع غزة قصفا وغارات إسرائيلية متواصلة ومكثفة، حيث أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين في قصف على خيام النازحين بمدرسة حليمة السعدية في جباليا النزلة.

وأضاف أن مصابين سقطوا إثر قصف الاحتلال مدرسة ثانية هي مدرسة عمرو بن العاص في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وسبق لجيش الاحتلال أن قصف مدارس تؤوي نازحين بذريعة استخدامها من قبل المقاومة، مما تسبب في استشهاد عدد كبير من المدنيين وأدى إلى موجة إدانات دولية وأممية.

وأفاد مراسل الجزيرة أيضا باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر غارة استهدفت منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما استشهد 4 فلسطينيين بمخيم البريج وسط القطاع أيضا، واستشهد فلسطيني خامس بإطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في وادي غزة غرب مخيم النصيرات.

وأفاد بانتشال طواقم الإسعاف جثامين 3 شهداء من منطقتي عريبة وميراج، شمالي مدينة رفح، سقطوا نتيجة قصف إسرائيلي.

كما سقط شهيد بنيران قوات الاحتلال قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق المدينة.

يشار إلى أن إسرائيل تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل حربها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.