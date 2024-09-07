فيضانات في ورزازات وتحذير من أمطار قوية بمناطق مغربية

تسببت السيول الجارفة والأمطار القوية في انهيار عدد من المنازل الطينية في مدينة ورزازات جنوب شرقي المغرب، وغمرت منازل أخرى بعد ارتفاع مستوى المياه.

وأعاقت السيول حركة السير في عدد من شوارع المدينة، حيث تدخلت السلطات المحلية من أجل مساعدة السكان المتضررين.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية المغربية من تساقطات مطرية رعدية جد قوية تتراوح بين 70 و120 ملم، مصحوبة بهبوب رياح، ستشهدها مدن مغربية إلى حدود الأحد القادم.

وفي نشرة إنذارية حمراء، أوضحت مصالح الأرصاد المغربية أن التساقطات المطرية الرعدية تشمل أقاليم، من بينها الحوز وﺍﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ وﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ و ﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ وﻣﻴﺪﻟﺖ وﻓﻜﻴﻚ وﺃﺯﻳﻼﻝ وﺗﺰﻧﻴﺖ، بالإضافة إلى ﺳﻴﺪﻱ إﻓﻨﻲ.

من جهتها، دعت وزارة التجهيز المغربية مستعملي الطرق إلى توخي مزيد من الحيطة والحذر، وحذرت من ضعف الرؤية أو انعدامها في مثل هذه الأحوال الجوية.

والأربعاء الماضي، لقي 3 أشخاص مصرعهم إثر فيضانات وسيول اجتاحت مدن الشرق جراء التساقطات المطرية الغزيرة.

ومنذ أيام، تشهد بعض مناطق البلاد أمطارا غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وسيول.