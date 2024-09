مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الأوروبية دعما لغزة

شهدت مدن وعواصم أوروبية عديدة اليوم السبت مظاهرات حاشدة للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وحظر تسليح إسرائيل.

فقد شهدت شوارع لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا وسط المدينة في إطار المسيرة الوطنية الـ18 للتضامن مع فلسطين، وتوجهوا بعدها سيرا على الأقدام نحو السفارة الإسرائيلية.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بحظر تصدير السلاح بالكامل إلى إسرائيل.

وحمل المشاركون ‏الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها عبارات ‏من قبيل "أنقذوا غزة"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

المظاهرة تخللها أيضا إطلاق هتافات تنادي بـ"الحرية لفلسطين"، وشاركت فيها شخصيات بارزة منهم إبسانا بيجوم النائبة المستقلة في البرلمان البريطاني، والسفير الفلسطيني بلندن حسام زملط، إضافة إلى العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

واعتقلت الشرطة البريطانية شخصا "حاول استفزاز المتظاهرين" عبر لافتة كان يحملها، وفق بيان.

كما استذكر المتظاهرون الناشطة الأميركية التركية عائشة نور أزغي إيغي التي قُتلت أمس الجمعة على يد قناص إسرائيلي في الضفة الغربية، خلال مشاركتها في مظاهرة ضد الاستيطان، مقدمين العزاء لأسرتها.

Thousands have gathered at Piccadilly Circus in #London to march for Palestine. 🇬🇧🇵🇸

They say, we demand our government completely #StopArmingIsrael and push for a #CeasefireNOW pic.twitter.com/v0CNTjakpO

— Gaza Under Attack_🇵🇸 (@Palestine001_) September 7, 2024