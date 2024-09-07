مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الأوروبية دعما لغزة

شهدت مدن وعواصم أوروبية عديدة اليوم السبت مظاهرات حاشدة للتنديد بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وحظر تسليح إسرائيل.

فقد شهدت شوارع لندن مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا وسط المدينة في إطار المسيرة الوطنية الـ18 للتضامن مع فلسطين، وتوجهوا بعدها سيرا على الأقدام نحو السفارة الإسرائيلية.

وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بحظر تصدير السلاح بالكامل إلى إسرائيل.

وحمل المشاركون ‏الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها عبارات ‏من قبيل "أنقذوا غزة"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

المظاهرة تخللها أيضا إطلاق هتافات تنادي بـ"الحرية لفلسطين"، وشاركت فيها شخصيات بارزة منهم إبسانا بيجوم النائبة المستقلة في البرلمان البريطاني، والسفير الفلسطيني بلندن حسام زملط، إضافة إلى العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

واعتقلت الشرطة البريطانية شخصا "حاول استفزاز المتظاهرين" عبر لافتة كان يحملها، وفق بيان.

كما استذكر المتظاهرون الناشطة الأميركية التركية عائشة نور أزغي إيغي التي قُتلت أمس الجمعة على يد قناص إسرائيلي في الضفة الغربية، خلال مشاركتها في مظاهرة ضد الاستيطان، مقدمين العزاء لأسرتها.

Thousands have gathered at Piccadilly Circus in #London to march for Palestine. 🇬🇧🇵🇸 They say, we demand our government completely #StopArmingIsrael and push for a #CeasefireNOW pic.twitter.com/v0CNTjakpO — Gaza Under Attack_🇵🇸 (@Palestine001_) September 7, 2024

مظاهرة ستوكهولم

وفي العاصمة السويدية، تظاهر آلاف الأشخاص للتنديد بالجرائم الإسرائيلية بقطاع غزة والمطالبة بإيقافها بشكل فوري.

كما أعرب المتظاهرون عن تنديدهم بمقتل الناشطة الأميركية التركية عائشة نور أزغي إيغي.

وتجمع في المظاهرة نحو 3 آلاف شخص بمنطقة أودنبلان في ستوكهولم استجابة لدعوات منظمات مدنية عدة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "فلسطين حرة، غزة حرة"، و"أوقفوا الإبادة و"مقاطعة إسرائيل".

وسار المشاركون في الفعالية إلى ساحة راؤول فالنبرغ، مرددين هتافات "الأطفال يُقتَلون في غزة" و"الحرية لفلسطين"، كما اتهموا الولايات المتحدة بالتواطؤ في جرائم إسرائيل.

هولندا

كذلك شهدت مدينة لاهاي الهولندية مظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين وغزة والضفة الغربية.

ووضعت منظمة هولندية آلاف الأحذية في إحدى ساحات مدينة روتردام، في إشارة إلى أعداد الأطفال الشهداء في غزة.

ألمانيا

مظاهرة مماثلة شهدتها العاصمة الألمانية برلين دعما لغزة والضفة الغربية وتنديدا باستمرار الإبادة الجماعية وضد تهويد المسجد الأقصى.

كما شهدت مدينة فولفسبورغ الألمانية مظاهرة ثانية نصرة فلسطين وقطاع غزة، ونظم ناشطون وقفة تضامنية مع الفلسطينيين في مدينة شتوتغارت.

إيطاليا

وتظاهر مئات في مدينة ميلانو الإيطالية تضامنا مع فلسطين، وللمطالبة بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

الدانمارك

ونظمت وقفة في مدينة أرهوس الدانماركية نصره لغزة، كما شهدت مدينة أودنسي مظاهرة تضامنية حاشدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر ووقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

النمسا

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا مظاهرة حاشدة نصرة لفلسطين وغزة والضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.