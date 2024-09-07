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عاجل | يديعوت أحرونوت: إسرائيل أبلغت مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنها لا يمكنها استقباله في موعد زيارته
7/9/2024
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة
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