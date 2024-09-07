مقتل 3 مسعفين بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية -اليوم السبت- مقتل 3 مسعفين وإصابة 2 آخرين بجروح أحدهما حالته حرجة؛ جراء غارة إسرائيلية على بلدة فرون جنوبي لبنان.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن صفارات الإنذار تدوي بلا توقف في مواقع عدة بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيّرات يطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وقبل ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم أكثر من 15 منصة إطلاق صواريخ وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأضاف أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان صوب شمال إسرائيل، وتوعد باتخاذ خطوات هجومية لتنفيذها في مناطق داخل أراضي لبنان، كما أوعز إلى سكان 13 مستوطنة بالبقاء قرب الملاجئ.

وبالمقابل، قال حزب الله اللبناني إنه قصف قاعدة جبل نيريا بصواريخ كاتيوشا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.