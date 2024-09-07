400 ألف متظاهر في تل أبيب للمطالبة باتفاق مع حماس

خرجت اليوم السبت مظاهرات حاشدة في عدد من المدن الإسرائيلية للمطالبة بإيقاف الحرب وصفقة تبادل للأسرى، وقالت هيئة عائلات الأسرى إن أكثر من 400 ألف متظاهر يشاركون في مظاهرة تل أبيب وحدها.

وأفادت مراسلة الجزيرة بخروج مظاهرة حاشدة مساء اليوم في وسط تل أبيب تطالب بالضغط على نتنياهو وحكومته من أجل إبرام صفقة تبادل.

من جانبها، ذكرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين أن عدد المشاركين بمظاهرة تل أبيب يتجاوز الـ400 ألف متظاهر.

كما قالت مراسلة الجزيرة إن مسيرة يشارك فيها الآلاف انطلقت مساء اليوم في مدينة حيفا للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع "حماس".

وقد دعت عائلات الأسرى لمظاهرات اليوم في تل أبيب وعدد من المدن للمطالبة بإبرام صفقة تضمن وقفا للحرب وتبادلا للأسرى.

مئات آلاف الإسرائيليين يشاركون في مظاهرات في تل أبيب وحيفا للمطالبة بالضغط على نتنياهو وحكومته من أجل إبرام صفقة تبادل بشكل فوري.. التفاصيل مع مراسلة #الجزيرة نجوان سمري#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/yDFEH0TEdp — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 7, 2024

دفن في الأنفاق

وقالت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين في غزة -في رسالة مصورة- إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر التخلي عن المختطفين ودفن ابنها في الأنفاق، وفق تعبيرها.

ودعت والدة الأسير إلى دعم عائلات الأسرى في المظاهرات التي ستنطلق مساء اليوم في تل أبيب.

يشار إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا جنوبي القطاع، في حين تتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإنهاء الحرب وعودة النازحين والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.