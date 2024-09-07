طائرة هندية تهبط اضطراريا بتركيا بعد تهديد بوجود قنبلة

قال مسؤولون أتراك إن طائرة تابعة لشركة "فيستارا إيرلاينز" الهندية هبطت اضطراريا عصر الجمعة في "أرضروم" بشرق تركيا بعد العثور على ورقة في المرحاض مكتوب عليها "قنبلة على متن الطائرة".

وذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على منصة إكس أن اثنين من خبراء المفرقعات استعانا بكلب مدرب وما زالا يفتشان الطائرة مضيفا أن إجلاء 234 راكبا و13 من أفراد الطاقم جرى بسلام.

وقال متحدث باسم فيستارا لرويترز "جرى تحويل رحلة فيستارا يو.كيه 27 إلى تركيا بعد أن أقلعت من مومباي في طريقها إلى فرانكفورت بسبب مخاوف أمنية لاحظها طاقمنا في أثناء وجودهم على متن الطائرة" مؤكدا أن الطائرة هبطت في أرضروم.

وأضاف المتحدث "وفقا للبروتوكول، أُخطرت السلطات المعنية على الفور، وبدأنا تعاونًا كاملًا مع الأجهزة الأمنية لاستكمال عمليات التفتيش الأمنية الإلزامية".

وقال وزير النقل عبد القادر أورال لمحطة إخبارية إن السلطات لم تعثر على متن الطائرة بعد على أي شيء يمكن الاشتباه في كونه قنبلة أو يشكل تهديدا.

وأضاف أن وقف حركة هبوط وإقلاع الطائرات في مطار "أرضروم" جرى تمديده حتى الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي بسبب الحالة الطارئة، بعد أن كان مقررا انتهاؤه عند الساعة التاسعة مساء.