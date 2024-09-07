زلزال بقوة 5 درجات يضرب كهرمان مرعش التركية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر -اليوم السبت- ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا. وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) -في بيان- أن الزلزال وقع في قضاء بازارجيك التابع للولاية الساعة 09:31 صباحا (بالتوقيت المحلي)، بعمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأكدت آفاد -في بيان لاحق- أنه لم تُسجل أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن، وأن جهود المسح الميدانية ما زالت مستمرة في المنطقة لتقييم الوضع.

Kahramanmaraş’ta bu sabah yaşanan deprem anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına böyle yansıdı pic.twitter.com/Xkph9trGj9 — Maraş Muhtarı 🇹🇷 (@marasmuhtari) September 7, 2024

بدوره، قال محافظ كهرمان مرعش، مكرم أونلور، إنه لم ترد أي تقارير سلبية بعد عن الزلزال، بينما صرح البروفيسور أوكان تويسوز لقناة "إن تي في" التركية عن احتمال حدوث هزات ارتدادية في المنطقة بقوة 4 درجات، مع عدم وجود توقعات بحدوث زلزال أكبر.

ويذكر أن زلزالا بقوة 7.7 درجات ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في فبراير/شباط 2023، تلاه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات، وأسفرا عن دمار واسع النطاق وعشرات آلاف الضحايا.