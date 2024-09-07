كييف تعلن إحباط هجوم روسي بالمسيرات وواشنطن تقدم مساعدات جديدة

أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم السبت، عن قيام روسيا بإطلاق 67 طائرة مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا الليلة الماضية.

وتمكن الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط 58 طائرة مسيرة، بينما تصدت الوحدات الدفاعية للطائرات في 11 منطقة متفرقة في أنحاء البلاد. وسمع دوي انفجارات في العاصمة كييف بعد الساعة الثالثة صباحا.

وحسب بيان السلاح الجوي الأوكراني، تم استخدام مسيرات من طراز "شاهد"، أقلعت من منطقتين حدوديتين في روسيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، فاديم فيلاشكين، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء قصف مدفعي روسي على بلدة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، اليوم السبت.

وأسفر القصف أيضا عن أضرار في مبنى سكني متعدد الطوابق ومبنى إداري ومتجر.

حريق ضخم

وفي سياق متصل، اندلع حريق ضخم في منطقة فورونيج الروسية، الواقعة جنوب غرب روسيا، نتيجة هجوم بمسيرة أوكرانية. وتسبب الحريق في انفجار مواد متفجرة.

وأشار حاكم فورونيج، أليكسندر جوسيف، إلى إخلاء عدد من المواقع في المنطقة بعد الانفجارات الناتجة عن جسم يحتوي على مواد ناسفة.

ولم يتم تحديد طبيعة الجسم، لكن يعتقد أن يكون مستودع ذخيرة. ولم تُسجل إصابات، ولكن حجم الضرر غير واضح حتى الآن.

من جانبها، قالت كييف إن هذه الهجمات تُنفذ ردا على القصف الروسي المستمر على أراضيها، وتستهدف بشكل رئيسي الأهداف العسكرية والصناعية.

وتعرضت فورونيج، المتاخمة لمنطقة لوغانسك الأوكرانية، لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة الأوكرانية التي تستهدف مستودعات الوقود ومخازن الذخيرة منذ بداية الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

حزمة مساعدات جديدة

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.

وتشمل الحزمة صواريخ دفاع جوي، ومنظومات صاروخية، وذخائر مدفعية، وأسلحة مضادة للدبابات، ومركبات مشاة قتالية من طراز برادلي، ومدرعات.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المستمر لأوكرانيا في مواجهة الهجوم العسكري الروسي المستمر منذ فبراير/شباط 2022، الذي تشترط روسيا إنهاءه بـ"تخلي" كييف عن الانضمام للكيانات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.