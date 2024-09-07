بيونغ يانغ تطلق دفعة جديدة من "بالونات النفايات" باتجاه الجنوب

أرسلت كوريا الشمالية دفعة جديدة ضمت مئات البالونات المحملة بالنفايات باتجاه الجنوب، وفق ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي اليوم السبت.

وأطلقت بيونغ يانغ نحو 190 بالونا -مساء الجمعة- حسب ما أفادت به هيئة الأركان المشتركة في سول. وحط نحو 100 من هذه البالونات حتى الآن في كوريا الجنوبية، لا سيما في شمال البلاد.

وأوضح المصدر نفسه أن الأكياس المربوطة بالبالونات احتوت "خصوصا على الورق والنفايات البلاستيكية".

وأتت هذه الدفعة الجديدة من البالونات على خلفية زيارة رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا إلى كوريا الجنوبية، حيث أجرى مباحثات الجمعة مع الرئيس يون سوك يول.

وأطلقت بيونغ يانغ حوالي 5 آلاف بالون كهذا باتجاه الجنوب منذ مايو/أيار الماضي، مؤكدة أنها ترد بذلك على بالونات تحوي رسائل دعائية يرسلها ناشطون كوريون جنوبين باتجاه الشمال.

وتسجل العلاقات بين البلدين أدنى مستوى لها منذ سنوات، في حين أعلنت كوريا الشمالية قبل فترة قصيرة نشر 250 قاذفة صواريخ باليستية عند حدودها الجنوبية.

وردا على هذه الأفعال، استأنفت كوريا الجنوبية بث الدعاية عبر مكبرات للصوت على طول الحدود بين البلدين، وعلقت بالكامل اتفاقا عسكريا يهدف إلى خفض التوتر، واستأنفت التدريبات العسكرية بالذخيرة الحية في جزر حدودية وقرب المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين.