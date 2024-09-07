الطب الشرعي: المتضامنة عائشة نور قُتلت برصاصة قناص إسرائيلي

قال مراسل الجزيرة إن الطب الشرعي الفلسطيني أثبت -اليوم السبت- أن قتل المتضامنة الأميركية التركية عائشة نور إزغي إيغي تم برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها خلال مشاركتها أمس في احتجاج سلمي جنوب نابلس في الضفة الغربية.

وقد أكد محافظ نابلس غسان دغلس -في تصريح للجزيرة- أن المتضامنة أصيبت بنيران قناص خلال مشاركتها في احتجاج سلمي على احتلال المستوطنين جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، وأن تشريح الجثة أكد مقتلها برصاص قناص من جيش الاحتلال.

الطب الشرعي الفلسطيني يثبت مقتل المتضامنة الأمريكية التركية أمس خلال مسيرة مناهضة للاستيطان في جبل صبيح جنوب نابلس برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها.. ماذا في التفاصيل؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ZGJfoVATVC — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 7, 2024

وأضاف أن المحافظة تنتظر رد عائلتها وزوجها في الولايات المتحدة بخصوص مراسم تشييعها ومكان دفنها، وأعلن أن المحافظة سوف تقيم بيت عزاء رسمي لها في مدينة نابلس بعد تسليم جثمانها إلى عائلتها.

عائلة الناشطة

ونقل إعلام إسرائيلي عن عائلة الناشطة الأميركية من أصل تركي "إنه على الولايات المتحدة أن تطلب تحقيقا مستقلا في مقتلها"، قائلة في بيان "لقد سلب الجيش الإسرائيلي حياتها دون داع بشكل غير قانوني وبعنف".

ودعت العائلة الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى "الأمر بإجراء تحقيق مستقل في القتل غير القانوني لمواطن أميركي وضمان المساءلة الكاملة للأطراف المتورطة"، في أعقاب قول الجيش الإسرائيلي أمس إنه يحقق في الأمر.

وقد توالت ردود الفعل المنددة بمقتل الناشطة الأميركية التركية عائشة نور أزغي أيغي أمس الجمعة، إذ دانت وزارة الخارجية التركية -في بيان- مقتل الناشطة معتبرة أن إسرائيل "تعمل لإسكات وترهيب كلّ من يهب لنجدة الفلسطينيين ويكافح ضد الإبادة الجماعية".

كما أعرب البيت الأبيض، في بيان، عن "انزعاج شديد" جراء مقتل الناشطة المتضامنة مع القضية الفلسطينية، في حين دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى فتح "تحقيق موسع" ومحاسبة الجنود الإسرائيليين المتورطين في مقتلها.

من جهتها، قالت حركة التضامن الدولية إن إسرائيل استهدفت الناشطة وقتلتها عمدا، وأضافت -في بيان- أن المتطوعة لدى الحركة كانت تشارك بصفة مراقب في مظاهرات أسبوعية بمحافظة نابلس.