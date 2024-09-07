الرئيس السابق للشاباك: لسنا مؤهلين لحروب طويلة وعلينا وقف القتال الآن

دعا الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ناداف أرغمان إلى وقف القتال في قطاع غزة الآن وإنهاء الحرب، قائلا إن إسرائيل ليست مؤهلة لحروب طويلة.

وأضاف أرغمان -في تصريحات نقلتها القناة الـ12 الإسرائيلية- أنه كان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل، مشددا على أن "أرواح المختطفين أهم من أي شيء، وتجب إعادتهم رغم الثمن المؤلم الذي سندفعه في الصفقة".

ووجه أرغمان انتقاده إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلا إن ما يدفعه الآن هو استمرار حكمه والحفاظ على ائتلافه، وليس أمن إسرائيل.

وأضاف أن إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا يهدف إلى الحفاظ على حكومته فقط، موضحا أنه لا توجد صلة بين الأسلحة الموجودة في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، وأن نتنياهو هو من اخترع هذا.

وأكد أن الجزء الأكبر من الأسلحة الموجودة في غزة هي من إنتاج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذاتيا، وأنها صنعت أسلحتها باستخدام مواد ذات استخدام مزدوج تدخل عبر معبر كرم أبو سالم كأسمدة للزراعة.

وتابع الرئيس السابق للشاباك "محور فيلادلفيا ليس مهما لمحور الشر، بل لمحور بن غفير وسموتريتش".

وقال أرغمان إن "أولويتنا إعادة المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة، ونقل ثقلنا إلى الشمال والضفة الغربية"، مضيفا "سنتعامل مع المخاطر التي ستنشأ نتيجة لمثل هذه الصفقة لاحقا".

وأوضح أن على إسرائيل إقامة تحالف إقليمي ودولي مع الأميركيين لمواجهة إيران، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لذلك هي وقف الحرب في قطاع غزة.