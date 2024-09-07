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الاحتلال يعتقل فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس قرب رام الله

الاحتلال وسع حملة الاعتقالات بمدن الضفة بموازاة حربه على غزة (الأناضول)
7/9/2024

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- فلسطينيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس- إنه تلقى بلاغا عن محاولة دهس بمحطة وقود في مستوطنة عيلي (شمال شرق محافظة رام الله)، في حين نشرت منصات فلسطينية مشاهد -نقلتها عن إعلام إسرائيلي- "لاقتحام مركبة فلسطينية" محطة الوقود في المستوطنة.

وأضاف جيش الاحتلال أن مركبة فلسطينية تسارعت باتجاه سيارة شرطة واصطدمت بها، من دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن قوة من الجيش كانت في المكان اعتقلت الفلسطيني، وتم نقله للتحقيق معه لدى قوات الأمن، في إشارة إلى جهاز الشاباك، وفق وكالة الأناضول.

وقد أفادت منصات فلسطينية اليوم باعتقال قوات الاحتلال صباح اليوم 5 شبان ونكّلت بهم عند حاجز عين سينيا شمال رام الله.

وبالتزامن مع عدوانه على غزة، صعّد الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة عبر الاعتقالات والاقتحامات والتنكيل بالأسرى في سجونه، إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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