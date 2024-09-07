الاحتلال يعتقل فلسطينيا بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس قرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- فلسطينيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس- إنه تلقى بلاغا عن محاولة دهس بمحطة وقود في مستوطنة عيلي (شمال شرق محافظة رام الله)، في حين نشرت منصات فلسطينية مشاهد -نقلتها عن إعلام إسرائيلي- "لاقتحام مركبة فلسطينية" محطة الوقود في المستوطنة.

👈مشاهد نشرها الإعلام العبري لاقتحام مركبة فلسطينية محطة الوقود في مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس ظهر اليوم. pic.twitter.com/rdDDuB5PlB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 7, 2024

وأضاف جيش الاحتلال أن مركبة فلسطينية تسارعت باتجاه سيارة شرطة واصطدمت بها، من دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن قوة من الجيش كانت في المكان اعتقلت الفلسطيني، وتم نقله للتحقيق معه لدى قوات الأمن، في إشارة إلى جهاز الشاباك، وفق وكالة الأناضول.

وقد أفادت منصات فلسطينية اليوم باعتقال قوات الاحتلال صباح اليوم 5 شبان ونكّلت بهم عند حاجز عين سينيا شمال رام الله.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تعتقل خمسة شبان وتنكل بهم عند حاجز عين سينيا شمال رام الله، صباح اليوم. pic.twitter.com/84o9FjRqOT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 7, 2024

وبالتزامن مع عدوانه على غزة، صعّد الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة عبر الاعتقالات والاقتحامات والتنكيل بالأسرى في سجونه، إلى جانب استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.