اشتباكات عنيفة بالخرطوم بين الجيش والدعم السريع

قالت مصادر محلية للجزيرة إن الجيش السوداني قصف -صباح اليوم السبت- بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات الدعم السريع شرقي ووسط وجنوبي مدينة الخرطوم.

وذكرت المصادر أنها سمعت دوي انفجارات قوية جنوبي وشرقي العاصمة للسودانية، بالتزامن مع قصف مدفعي صوب تلك المواقع من قبل الجيش السوداني.

وأفادت المصادر المحلية الجزيرة بأن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الراجمة من تجمعاتها شرقي الخرطوم لاستهداف مواقع الجيش بمدينتي الخرطوم بحري وأم درمان.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش قصف من مواقعه شمالي أم درمان تجمعات للدعم السريع، باتجاهات مختلفة من مدن العاصمة السودانية.

ومنذ الاثنين الماضي، تصاعدت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد تراجع حدتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.