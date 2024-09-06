شهداء في غارات جديدة والاحتلال ينسف مباني سكنية غربي رفح

واصل الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الجمعة- قصف مناطق عدة في قطاع غزة مخلفا شهداء وجرحى لاسيما في رفح ومخيم النصيرات ومدينة غزة ضمن عدوانه المتواصل على القطاع لليوم الـ336.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات، واستشهاد اثنين وإصابة 3 آخرين بقصف الاحتلال منزلا في تل الهوى جنوبي غرب مدينة غزة.

وأوضح المراسل أن امرأة وطفلتها استشهدتا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة، مؤكدا نسف جيش الاحتلال مباني سكنية غرب رفح جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أن استشهد 8 فلسطينيين مساء أمس وفجر اليوم في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية، استهدف منزلين بمدينة غزة.

وقال مصدر طبي في مستشفى المعمداني للأناضول "وصلنا (جثث) 6 شهداء جراء استهداف طائرة إسرائيلية منزلاً يعود لعائلة راضي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة".

كما أفاد مسعفون بأن حريقا كبيرا اندلع في أحد المنازل بمحيط الكلية الجامعية جنوب غرب مدينة غزة، بينما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عدة قذائف غرب المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها المدفعي في مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي وشمال النصيرات، في حين نفّذ جيش الاحتلال عمليات تفجير منازل في محيط محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدوانا مدمرا على غزة خلف أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.