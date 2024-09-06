مستوطنون يحرقون مركبة فلسطينية ويخطون شعارات عنصرية برام الله

أقدم مستوطنون إسرائيليون -اليوم الجمعة- على إحراق مركبة فلسطينية في بلدة أبو فلاح شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، كما خطوا شعارات عنصرية على جدران أحد المنازل في منطقة خلة زعيتر بالبلدة.

وتشير بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن الاعتداءات التي ارتكبها المستوطنون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة أكثر من 785 بجروح، بالإضافة إلى تهجير 28 تجمعا بدويا.

وسبق لمركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي أن كشف في مايو/أيار 2024 عن مخطط لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالتعاون مع المستوطنين، واعتبر المركز أن هذه السياسات تشكل جزءا من "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي".

وتفيد التقديرات الإسرائيلية بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في المستوطنات بالضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تصعيدًا في الاعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وخلال هذه الاعتداءات، أوردت البيانات الفلسطينية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 691 فلسطينيا وأصابوا أكثر من 5700 آخرين، بينما اعتقل الجيش أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني.