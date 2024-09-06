عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق "آمنة" بغزة

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 20 فلسطينيا وإصابة عدد آخر بجروح، اليوم الجمعة، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت إحداها خياما للنازحين في منطقة يزعم الجيش الإسرائيلي أنها "إنسانية آمنة" بقطاع غزة.

وقال مستشفى العودة بمخيم النصيرات (وسط)، في بيان مقتضب، إن قصفا إسرائيليا استهدف خياما للنازحين غرب المخيم أسفر عن استشهاد سيدتين وطفلين وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

وتقع المنطقة المستهدفة ضمن المناطق التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها إنسانية آمنة، حسب مصادر محلية فلسطينية.

وذكر مراسل الجزيرة أن فلسطينيَّيْن استشهدا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استُشهدت امرأة وطفلتها في قصف استهدف منزلا في حي الصبرة، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف منزل في تل الهوى.

وذكر الدفاع المدني بغزة أنه انتشل 3 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل عائلة الحداد غرب مدينة غزة وأن طواقم الإنقاذ ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

كما أفاد مراسل الجزيرة بسقوط مصابين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة، بالإضافة إلى سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأفاد الدفاع المدني بغزة بسقوط طفلين شهيدين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة ياسين في حي الزيتون.

مخيم المغازي

وقد استشهد طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للنازحين في مخيم المغازي.

وفي رفح جنوبا، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيدين في قصف على شمال المدينة، كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية غربي رفح.

واستهدف الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية عدة مرات مخيمات للنازحين في مناطق يدعي أنها إنسانية ومراكز إيواء بمناطق متفرقة من القطاع، مما أسفر عن مجازر خلفت مئات الشهداء والجرحى.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.