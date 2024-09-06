مشاهد مسربة من سجن مجدو تكشف التنكيل بالأسرى الفلسطينيين

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مشاهد مسربة من الجناح الأمني في سجن مجدو تظهر التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، واستخدام الكلاب لإذلالهم.

وتظهر المشاهد أسرى فلسطينيين وقد أجبرهم السجانون الإسرائيليون على الانبطاح على الأرض وكبلوا أيديهم خلف ظهورهم، بينما يمر أحد السجانين ومعه كلب فوق رؤوسهم.

ونقلت الصحيفة عن أسرى محتجزين في سجن مجدو قولهم إن "السجانين يأخذوننا إلى أماكن لا توجد بها كاميرات ويضربوننا في أماكن حساسة".

من جانب آخر، قال مسؤول كبير بمصلحة السجون الإسرائيلية للصحيفة "نحن على علم بالعنف الشديد الذي يتعرض له المعتقلون في سجن مجدو".

بيد أن مصلحة السجون الإسرائيلية تقول إن الإجراءات التي تطبق على الأسرى الفلسطينيين "روتينية"، وفقا لما نقلته الصحيفة.

وتصاعدت الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط تقارير عن تعذيب ممنهج وحالات اعتداء جنسي وعن تفشي الأمراض في ظل تكدس المعتقلين في زنازين ضيقة وحرمانهم من وسائل النظافة.

واستشهد أكثر من 60 فلسطينيا داخل سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لتقارير إسرائيلية وفلسطينية.

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قد أوضحا أن سجن مجدو هو أحد السجون "التي شهدت جرائم مروعة، وعمليات تعذيب ممنهجة بحق الأسرى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، وقاما بتوثيق استشهاد عدد من الأسرى داخل السجن.